اليوم.. طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يشهد طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم الأثنين ، شبورة مائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية مدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وامطار ضعيفة الي خفيفة مساءا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط للرياح الشمالية الغربية مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط يومي الاثنين والثلاثاء 1 اكتوبر وسرعة الرياح 50_70 كم /س وارتفاع الامواج 2.5 :4 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 33 للعظمي والصغرى 20 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغري 23 درجة .