البنك الدولي يدعم خارطة طريق رومانيا لدعم طاقة الرياح البحرية عبر منطقة البحر الأسود

دعمت المفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الدولي حكومة رومانيا في نشر خارطة طريق جديدة للمساعدة في تحقيق الإمكانات الهائلة لطاقة الرياح البحرية في رومانيا.

وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أنه تم إعداد خارطة الطريق كجزء من مشروع "سوق الطاقة الداخلية والتحول في مجال الطاقة في رومانيا" الذي تلقى الدعم الفني من المديرية العامة لدعم الإصلاح الهيكلي التابعة للمفوضية الأوروبية.

وتم تمويل المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذه من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بدعم من المديرية العامة لدعم الإصلاح الهيكلي وبالتعاون مع وزارة الطاقة.

وتوفر خارطة طريق طاقة الرياح البحرية لرومانيا تحليلًا استراتيجيًا وتحدد رؤية واقعية لتطوير صناعة رياح بحرية ناجحة، حيث تقدم طاقة الرياح البحرية لرومانيا، بدعم من موارد الرياح الجيدة ومرافق الموانئ المجهزة تجهيزًا جيدًا وسلسلة توريد مثبتة تعتمد على الصلب وقوة عاملة محلية ماهرة، مصدرًا محليًا واسع النطاق للطاقة النظيفة.

كما تقدم الصناعة الناشئة فرصًا جديدة للوظائف طويلة الأجل وتتمتع بإمكانات لتعزيز النمو الاقتصادي عبر سوق إقليمية محتملة للبحر الأسود للطاقة المتجددة.

وتسلط خارطة الطريق الضوء على إمكانية تركيب ما يصل إلى 7 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا في البحر الأسود.

وتستكشف تأثير سيناريوهين مختلفين لنمو طاقة الرياح البحرية يقعان على بعد 50 كيلومترًا على الأقل من الشاطئ ويقعان بشكل أساسي في المياه الضحلة المناسبة للأساسات ذات القاع الثابت.