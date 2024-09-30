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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جون كيربي: الخارجية الأمريكية لا تشعر بالحاجة لإجلاء رعاياها من إسرائيل ولبنان

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي
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قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الأحد، إن وزارة الخارجية الأمريكية "لا تشعر بالحاجة" إلى إجلاء المواطنين الأمريكيين من إسرائيل ولبنان.

وأشار كيربي في تصريحات تلفزيونية - نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إلى أن الولايات المتحدة لديها "خطط طوارئ للإجلاء في كل ركن من أركان العالم تقريبًا، وكل ما نقوم به، وكل ما يفعله وزير الدفاع (لويد) أوستن هو التأكد من أن لدينا القدرة المطلوبة، والقدرة على التخطيط والإعداد المتاحة لنا".

وتابع "وزارة الخارجية لا تشعر بالحاجة إلى ذلك (الإجلاء) في الوقت الحالي، لأن العمليات التجارية، وحركة المرور الجوي التجاري لا تزال تنطلق من بيروت وما زالت متاحة لأولئك الأمريكيين الذين يريدون المغادرة".

وقال كيربي: "نحث الأمريكيين مرة أخرى، إذا كنتم في لبنان وتريدون الرحيل، فارحلوا الآن بينما تتوفر لكم هذه الخيارات".

وتأتي تعليقات كيربي في خضم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، حيث أسفرت ضربة إسرائيلية جوية، الجمعة الماضية، عن مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله وعدد من كبار زعماء وقادة الجماعة.

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