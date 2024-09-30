حزب الله اللبناني ينفي ما تم تداوله بشأن إجراءات تنظيميّة داخل قيادته

نفى المركز الإعلامي لـ"حزب الله" اللبناني، الأنباء التي تم تداولها على بعض وسائل الإعلام حول قيام المسؤولين في الحزب بإجراءات تنظيميّة داخل قيادة "حزب الله" بعد مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن بيان "حزب الله" أن الأنباء المتعلقة بهذا الشأن لا أساس لها ولا أهميّة لها ولا يُبنى عليها ما لم يصدر بشأنها بيان رسمي عن قيادة "حزب الله".

وفي سياق منفصل، قال محللون إن فحص الصور -التي نشرها الجيش الإسرائيلي للضربة الجوية على لبنان وتداعياتها- أظهر أن إسرائيل ربما استخدمت ذخائر أمريكية الصنع تزن 2000 رطل في هجومها الذي قُتل فيه الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

وأوضح المحللون -في تصريحات صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية- أن الضرر كان يتشابه مع قوة عدة قنابل تزن الواحدة منها 2000 رطل.

وأشار ثلاثة محللين إلى أن مقطع الفيديو أظهر طائرات مقاتلة تحمل قنابل متعددة من فئة 2000 رطل، بعضها على الأقل من طراز "بلو-109 إس" مزودة بمجموعة التوجيه "جيه دام" أمريكية الصنع.

وفي الفيديو، تظهر ثماني طائرات من طراز "إف-15" أثناء إقلاعها وتحمل إجمالي ما لا يقل عن 16 قنبلة مُصممة رؤوسها الحربية لاختراق ما يصل إلى 6 أقدام من الخرسانة المسلحة، وفقًا لـتريفور بول، فني التخلص من الذخائر المتفجرة السابق في الجيش الأمريكي.

وقال تريفور بول، عن تداعيات الضربة: "من المرجح أنه تم استخدام العشرات من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن هذا النوع من التتابع السريع للذخائر يُشار إليه غالبًا باسم "التسلسل المتتابع"، مضيفا أن التسلسل المتتابع بالقنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل هو تكتيك شائع في الضربات المدمرة التي تهدف إلى إسقاط مبنى بالقنابل الخارقة للتحصينات ثم استخدام ذخائر هدم شديدة الانفجار.