التليفزيون اللبناني: الجيش الإسرائيلي يشن غارة على منطقة الكولا في بيروت لأول مرة

أعلن التليفزيون اللبناني أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت غارة جوية على منطقة الكولا في العاصمة بيروت لأول مرة.

وأوضح التليفزيون اللبناني، أن هناك أنباء عن مقتل 4 أشخاص في الغارة حتى الآن.

كان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بأنهم سمعوا دوي انفجار، فيما شوهد الدخان يتصاعد في جنوب غرب العاصمة اللبنانية بيروت.

وسمعت أصوات سيارات الإسعاف في المنطقة، في أول ضربة إسرائيلية خارج الضاحية الجنوبية لبيروت وداخل حدود المدينة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في بيان أن الغارات الإسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى سقوط 105 قتلى وإصابة 359 شخصا بجروح.