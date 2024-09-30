الخارجية الفرنسية تعلن مقتل مواطن فرنسي جراء القصف الإسرائيلي في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مساء الأحد، مقتل مواطن فرنسي ثان في غارات إسرائيلية في لبنان.

وقالت الوزارة "نؤكد وفاة مواطن فرنسي ثان وسنقدم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق".

ويعد هذا ثاني مواطن فرنسي يلقي حتفه في لبنان إثر الضربات الاسرائيلية، فقد أعلنت الوزارة الخميس الماضي، وفاة مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 87 عاما، بعد "انفجار قوي" في إحدى قرى جنوب لبنان.

وأعربت السفارة الفرنسية في لبنان، في بيان، عن أسفها لوفاة أحد مواطنيها في قرية قريبة من مدينة صور، إثر انهيار مبنى جراء غارة اسرائيلية.

وجاء في البيان: "إننا نعرب عن أسفنا لوفاة مواطنة تبلغ من العمر 87 عاما يوم الاثنين الماضي في قرية قريبة من مدينة صور. انهار المبنى الذي كانت تقيم فيه إثر انفجار قوي حدث في مكان قريب".

يأتي هذا تزامنا مع وصول وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى لبنان، مساء اليوم الأحد. ومن المقرر أن يجري الوزير الفرنسي الاثنين سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين وأمميين، لتقديم الدعم الفرنسي ولاسيما الدعم الإنساني.