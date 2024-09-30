آثار اغتيال حسن نصرالله.. خبراء: مقتله يمثل انتكاسة كبيرة لحزب الله

يعد اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله حسن نصر الله، ضربة هائلة ومدمرة للغاية للجماعة التي قادها لمدة 32 عامًا، ويمثل نقطة تحول مهمة بالنسبة للبنان والمنطقة.

وأثار إعلان حزب الله عن مقتله يوم الجمعة الدموع والاحتفالات في مختلف أنحاء العالم العربي، مما يشير إلى النطاق الواسع والنفوذ الذي يتمتع به رجل مثير للانقسام وكان في طليعة السياسة في الشرق الأوسط لعقود من الزمن.

كان نصر الله البالغ من العمر 64 عامًا على رأس أقوى قوة شبه عسكرية في العالم - وهي أيضًا منظمة إرهابية صنفتها الولايات المتحدة - والتي أصبحت الآن بلا خليفة واضح في مرحلة حرجة.

يبقى أن نرى ما إذا كانت وفاته ستكون بمثابة شرارة لحرب شاملة بين الجانبين والتي قد تجر إيران والولايات المتحدة.

وفيما يلي نوضح بعض الأمور التي يجب معرفتها حول هذا الوضع:

هل هي ضربة قاسية؟

إن اغتيال نصر الله يشكل ضربة قاسية للحزب، وليس ضربة قاضية، ولكن المحللين يقولون إن حزب الله سوف يحتاج إلى بعض الوقت لامتصاص الصدمة والتعافي.

وقالت لينا الخطيب، زميلة مشاركة في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث متخصص في الشؤون الدولية، إن "مقتل نصر الله يمثل انتكاسة كبيرة لحزب الله، ليس فقط بسبب الدور المحوري الذي لعبه في استراتيجية حزب الله، ولكن أيضًا لأن القضاء عليه يكشف مدى ضعف المجموعة في مواجهة إسرائيل".

وأضافت أن "هذا من شأنه أن يهز ثقة حلفاء حزب الله المدعومين من إيران في جميع أنحاء العالم العربي، من الحوثيين في اليمن إلى قوات الحشد الشعبي في العراق، فضلًا عن إيران نفسها، مما سيؤدي إلى تحول تكتوني في شبكة نفوذ إيران في الشرق الأوسط".

وهذه ليست المرة الأولى التي تقتل فيها إسرائيل أحد قادة حزب الله، إذ تولى نصر الله المنصب خلفًا لعباس الموسوي الذي قتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992.

ولكن حزب الله اليوم يختلف تمام الاختلاف عن المنظمة المبعثرة التي كانت عليها في التسعينيات.

ففي السنوات الأخيرة، ترأس نصر الله مجموعة أشبه بالجيش يقدر عدد مقاتليها بعشرات الآلاف وترسانة متطورة قادرة على الوصول إلى أي مكان داخل إسرائيل.

لقد أصبحت جزءًا رئيسيًا من مجموعة من الفصائل والحكومات المدعومة من إيران والتي أطلق عليها اسم "محور المقاومة".

وأضافت، أن "حزب الله لن يتراجع بعد مقتل زعيمه، لأنه سيحتاج إلى إظهار الصمود في وجه إسرائيل إذا كان يريد الاحتفاظ بمصداقيته كأقوى قوة مقاومة في المنطقة".

معضلة إيران

وفي أول تصريحات له يوم السبت بعد مقتل نصر الله، لم يعط المرشد الأعلى الإيراني أي إشارة إلى كيفية رد طهران.

وفي تصريح غامض، قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن "كل قوى المقاومة الإقليمية" تدعم حزب الله وتقف إلى جانبه، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتعتبر إيران الداعم الرئيسي لحزب الله وغيره من الجماعات المسلحة المناهضة لإسرائيل في المنطقة، لكنها تجنبت إلى حد كبير الصدام المباشر مع إسرائيل بسبب اعتبارات محلية.

ولكن حزب الله هو الحليف الرئيسي لإيران ومجموعتها التابعة، وقد تضطر طهران إلى الرد للحفاظ على مصداقيتها لدى شركائها في المحور.

وقال فراس مقصد من معهد الشرق الأوسط: "إيران في مأزق سياسي كبير الآن". فمن ناحية، من الواضح أنها كانت ترغب بشدة في تجنب المواجهة الشاملة والمباشرة، نظرا لتفضيلها منذ فترة طويلة للحرب غير المتكافئة واستخدام الوكلاء.

إن أي تدخل إيراني مباشر من شأنه أن يجر الحليف الرئيسي لإسرائيل، الولايات المتحدة، إلى الحرب، وذلك قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الأميركية وفي الوقت الذي أشارت فيه إيران إلى اهتمامها بتجديد المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وقال مقصد إن أحد السيناريوهات المحتملة هو استجابة منسقة من المحور بأكمله. وما إذا كان ذلك سوف يقترن برد مباشر من إيران نفسها فهو سؤال مفتوح.

وسوف يضطر أي زعيم جديد لحزب الله أيضًا إلى التعامل مع الاستياء والإحباط المتزايدين بين شريحة كبيرة من الشعب اللبناني. ويقول المنتقدون إن حزب الله حرم لبنان لسنوات من سيادته من خلال التصرف كدولة داخل الدولة واتخاذ قرارات أحادية الجانب تتعلق بالحرب والسلام.

ويعارض العديد من المسيحيين والسنة، فضلًا عن جزء من المجتمع الشيعي، الحرب وما يعتبرونه قرارًا أحادي الجانب من جانب نصر الله بمهاجمة إسرائيل دعمًا لجبهة غزة في الثامن من أكتوبر، أي بعد يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في الأراضي الفلسطينية.

إن التوترات في لبنان الصغير، الذي يغرق بالفعل تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والعديد من الأزمات الأخرى، في حالة من التوتر الشديد. وقد تطورت الأزمة الإنسانية بسرعة مع نزوح عشرات الآلاف من الناس، وكثير منهم ينامون في الحدائق والملاجئ المؤقتة. وفي غضون أيام، امتلأت عشرات المدارس المخصصة للملاجئ.

لقد أصبحت البلاد مفلسة، وباتت بلا رئيس وحكومة فاعلة منذ عامين. وفي ظل هذا الفراغ، قد تتفاقم التوترات الطائفية والإحباطات داخل البلاد وتتحول إلى عنف مسلح.

وقالت مها يحيى، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط ومقره بيروت، إن حزب الله يتعين عليه الآن أن يتعامل مع كل ذلك في ظل كفاحه لإعادة تنظيم صفوفه.

وأضافت، أن على الحكومة أن تكون أكثر استيعابا للأحزاب السياسية والمجتمعات المحلية الأخرى في لبنان.