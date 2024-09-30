"نصبوا ليه مقام".. سيدتان بالفيوم تدفنان دجالًا أسفل سرير غرفة نومه تبركًا به

في واقعة غريبة شهدتها قرية منشأة عبدالله بدائرة مركز شرطة مركز الفيوم قامت سيدتان بدفن جثة دجال أسفل سريره الخاص بغرفة نومه، كما أوصى قبل وفاته بعمل مقام له زعما منه أنه صاحب كرامات وتبركًا به، وجار عمل محضر بالواقعة لمباشرة النيابة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعه بإخطار اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم يفيد بإبلاغ أحد الأهالي مركز شرطة مركز الفيوم بانبعاث رائحة كريهة من منزل أحد سكان القرية عقب مشاجرة لسيدة مع أهلية الدجال ومطالبتهم برد حقوقها وقضاء حاجتها لديهم من المتوفي الذي وعد بها قبل وفاته.

وعلى الفور انتقل فريق بحث برئاسة العقيد معتز اللواج والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، والرائد هيثم طلبه رئيس مباحث مركز إطسا ضمن فريق البحث بإشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المديرية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه، وتبين من التحريات الأولية بترك وصية دجال في العقد السادس من عمره لسيدتين تعيشان معه بالمنزل بعمل مقام له زعمًا منه بأنه صاحب كرامات وتبركًا به مما

وكشفت السيدتان خلال المناقشة الأولية لهما بأنها قاما بتنفيذ الوصية ودفن الدجال داخل المنزل بحفرة أسفل سريره الخاص بغرفة نومه وإلقاء كمية كبيرة من الرمال عليها، وأكدت السيدتان بأنها قاما بدفن الدجال منذ 70 يومًا.

وجار انتقال النيابة العامة لمعاينة الجثمان وكذالك قسم الأدلة الجنائية وفريق بحث المديرية لفحص وكشف ملابسات الواقعة، وتكثيف المناقشة مع المتهمتين وفحص صحيفتهما الجنائية السابقة من دائرة محل سكنهما السابق وظروف إنتقالهما لمحافظة الفيوم، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرتها التحقيق.