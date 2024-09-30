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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية في لبنان

السعودية
السعودية
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أصدرته مساء الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في لبنان، مشددة على أهمية الحفاظ على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية.

وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرة إلى ضرورة التخفيف من التبعات الإنسانية لهذه الأحداث.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على تجنيبها المخاطر المحتملة. وفي هذا السياق، أكدت الخارجية السعودية صدور توجيهات من القيادة السعودية بتقديم مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لدعم الشعب اللبناني في مواجهة هذه الأزمة.

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