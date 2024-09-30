"الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61 شهيدًا وأكثر من 256 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على المناطق المدنية المختلفة بالجنوب اللبناني إلى 61 شهيدًا وأكثر من 256 مصابًا إصابات متفرقة.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، عن بيان وزارة الصحة اللبنانية، أن غارات الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم على بلدات وقرى في محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد 33 شخصا وإصابة 97 بجروح، فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية على بلدات قضاء صور أدت إلى" استشهاد 16 شخصا وإصابة 115 آخرين.

كما أشار البيان، إلى أن "الغارات المتتالية الإسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات البقاع أدت إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 42 بجروح فيما أسفرت الغارة الإسرائيلية على الغبيري عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح".