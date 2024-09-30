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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كل خطوة.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصة التواصل الاجتماعي "اكس" الأحد: "ستفوز أوكرانيا في هذه الحرب. وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانبهم في كل خطوة على الطريق".

ونشر الرئيس الأمريكي مقطع فيديو لمحادثاته الأخيرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيث جدد بايدن نيته دعم أوكرانيا.

وكان رئيسا أوكرانيا والولايات المتحدة فولوديمير زيلينسكي وجو بايدن قد اجتمعا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في 26 سبتمبر، حيث بحثا عددا من القضايا من بينها الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

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