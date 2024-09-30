الخارجية الهندية: دولتنا تبذل جهودا لتقديم الدعم لدول مختلفة فى أوقات الأزمات

أكد المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رانذير جايسوال، الأحد، أن بلاده دولة صديقة للعالم، وأنها تبذل جهودًا من أجل تقديم الدعم إلى دول مختلفة فى أوقات الأزمات.

جاء ذلك فى تدوينة نشرها المتحدث باسم الوزارة “ رانذير جايسوال “ على منصة إكس ”تويتر سابقا” بمناسبة مرور مائة يوم من فترة الحكومة الهندية الجديدة برئاسة ناريندرا مودى فى السلطة.

وأوضح المتحدث قائلا فى تدوينته " إن الهند قدمت مساعدات للعديد من الدول خلال مواقف إنسانية، مشيرا إلى أن بلاده كانت من أوائل الدول التى قدمت مساعدات ومواد إغاثة في الكوارث، وبذلت جهودا للمساهمة فى مساعدات إنسانية داخل منطقة دول جنوب شرق آسيا، وذلك تمشيا مع سياسة الاتجاه شرقا التى تنتهجها الهند.