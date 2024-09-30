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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

من خلال برنامج القائد| 300 ألف يورو لاستكمال المركز الثقافي بالقسطنطينية

ارشيف
ارشيف
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افتتح مساء أمس الأحد، رئيس أساقفة القسطنطينية والبطريرك المسكوني برثلماوس الأول مع  راعي الابرشية متروبوليت بولياني وكيلكيسي مركز مافرونيريو الثقاف التابع لكنيسة ألقديس خارالامبوس.

وجاء ذلك بدعم  نائب رئيس برلمان اليونانيين ونائب كيلكيس السيد لجورجيو جورجانتا ودور حاسم، حيث حصل على 300 ألف يورو من خلال برنامج القائد، لاستكمال المركز الثقافي الذي سيعمل على ترقية المنطقة الأوسع في مافرونيريو وسيكون قادرًا على استضافة الأنشطة الثقافية لكيلكيس، والمشاريع التطوعية والإجراءات تجاه إخوانه من البشر مع التأكيد على الرعاية والعناية وإغاثة المحتاجين وكبار السن.

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