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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: سوف اتحدث مع نتنياهو لمحاولة منع اندلاع حرب شاملة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أجل تفادي حرب شاملة بالمنطقة.

وأضاف بايدن - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية الأحد - "سأخبركم بما سأقوله له حينما أتحدث معه".

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن تفادي اندلاع حرب شاملة، قال بايدن "لا بد من ذلك، يتعين علينا حقا تفاديها".

وكان البيت الأبيض، أفاد في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالا هاتفيا مع نائبته كامالا هاريس، وفريق الأمن القومي؛ لمناقشة آخر تطورات الموقف في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى وضع القوات الأمريكية في المنطقة، فضلا عن توجيه الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراعات بعد مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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