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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني| التعادل يحسم مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعادل فريق أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة مع ضيفه ريال مدريد، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما بديربي مدريد، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدفي اللقاء، اللاعب إيدير ميليتاو في الدقيقة الـ 64، لصالح ريال مدريد، بينما جاء التعادل لأتلتيكو عن طريق اللاعب أنخيل كوريا في الدقيقة الـ 97. هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد ريال مدريد 18 نقطة، محتلًا وصافة ترتيب الدوري الإسباني، بينما يقع فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

وتوقف ديربي مدريد، الذى يجمع بين فريق الريال، والذى يحل ضيفا على نظيره أتلتيكو، بسبب أعمال الشغب من الجمهور في أرض الملعب في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

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