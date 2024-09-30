أوكرانيا والدنمارك توقعان خطاب نوايا لدعم صناعة الدفاع في أوكرانيا

وقعت وزارتا الدفاع والصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا مع وزارة الدفاع الدنماركية خطاب نوايا لدعم صناعة الدفاع في أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، في منشور على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "اتخذنا اليوم خطوة مهمة لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية مع وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، مما يساهم في جذب استثمارات بنحو 600 مليون يورو".

وأضاف أوميروف، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، الأحد، أن هذا التعاون يمثل مساهمة مباشرة في تطوير الطائرات الهجومية بدون طيار والصواريخ والأنظمة المضادة للدبابات في أوكرانيا.

كما أشار وزير الدفاع الأوكراني إلى انفتاح بلاده على نماذج جديدة من التعاون مع الدول الأوروبية الأخرى.