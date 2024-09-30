سيناتور أمريكي: إدارة بايدن مشلولة خوفًا من إيران مع تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "مشلولة بالخوف من إيران" مع استمرار تصاعد وتيرة الأحداث في الشرق الأوسط.

وتعليقًا على توعد "حزب الله" بالرد على إسرائيل بعد هجومها الذي أسفر عن مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أشار جراهام إلى أنه "إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، لن يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط".

وأوضح جراهام: "إدارة بايدن مشلولة بالخوف من إيران خشية التصعيد، لكن العالم يحترق.. لذا أعدكم، إذا فاز ترامب في الانتخابات، سنصلح هذا الأمر بسرعة كبيرة"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إن قرار "حزب الله" بالرد على إسرائيل هو "قرار تتخذه إيران" وليس "حزب الله".

وأضاف روبيو، في تصريحات تلفزيونية، أن "الأمر متروك للإيرانيين ليقرروا ما سيفعلونه، لكنني أعتقد أنهم سيجدون أنفسهم في وضع خطير للغاية، إذا ما قاموا بتصعيد هذا الموقف من جانبهم".