"ارتعاشات قلب".. ديوان جديد للكاتبة نجلاء حسن

صدر حديثا للكاتبة نجلاء حسن مدير عام أدارة تاريخ القاهرة بمكتبة القاهرة الكبرى بوزارة الثقافة، ديوان شعر جديد بعنوان "ارتعاشات قلب" عن دار الباسل للنشر والتوزيع.

قالت الكاتبة نجلاء حسن، إن الديوان سيشارك ضمن إصدارات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والمزمع انطلاقها يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من يناير 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وهو الحدث الأهم والأكبر ثقافيا في العالم العربي.

وأضافت حسن، أن تصميم غلاف الديوان للفنانتان فاطمة وعائشة جلال الدين.

ويقول الشاعر أحمد سويلم: حينما يبدأ القارىء في هذا الديوان يجد نفسه منجذبا إلى تفاصيله، ويدرك أنه امام قصة حب متكاملة الأركان، والفصول هي قصة لم تترك حالة واحدة من حالات العلاقة العاطفية إلا ذكرتها وطافت بها وسجلتها بصدق وعفوية.

وتابع: هذا الصدق العاطفي ناتج عن الصدق الفني، لأنها مواقف وحالات، فهي تتراوح بين الطرفين النقيضين: اللقاء والوداع.. الإقبال والأدبار.. الخيال والواقع.. التملك والغيرة.. الكبرياء والضعف.. الكرامة والتضحية.. البوح والكتمان.. الحرية والاستبداد.. التلامس والتباعد.. الصدق والكذب.. الأخلاص واليأس.. الحنان والقسوة.. العقل والجنون.. الزهد والمجون.. العطش والأرتواء.. إلى آخر هذه الحالات.