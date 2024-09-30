السفيرة الأمريكية لدى مصر تشارك في فعاليات برنامج "هى الفنون" بالقاهرة

شاركت السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى غارغ مساء الأحد، في فعاليات برنامج "هى الفنون" (شى أرتز) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت السفيرة هيرو مصطفى - فى تصريحات للصحفيين على هامش الفعالية- إن برنامج "هى الفنون" تدعمه السفارة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 2022، وهذا العام، وللمرة الأولى، تشارك الفنانة الأمريكية جوليا أوديل وهى مطربة وكاتبة أغاني موهوبة من أحد المراكز الثقافية في الولايات المتحدة والتي ستغني الليلة على المسرح مع الفنانة يسرا الهواري إحدى الفنانات المصريات التي دعمناها أيضًا على مر السنين.

وأضافت أن هذا البرنامج يعد رمزًا لمدى دعمنا للمواهب في مصر، والمواهب النسائية على وجه الخصوص، كما يعكس اسهام الموسيقى فى بناء الجسور بين الثقافات.

وكانت جينا كابريرا المتحدثة الرسمية بإسم السفارة الأمريكية بالقاهرة قد أكدت فى وقت سابق اليوم حرص الولايات المتحدة على التعاون مع مصر لتعزيز الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والمبادرات الأخرى التي تقودها مصر لتمكين النساء، بما في ذلك في مجال الفنون والثقافة.