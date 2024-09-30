العثور على جثة حارس خاص مهشمة في أرض زراعية بمحافظة البحيرة

عثر الأهالي على جثة حارس خاص مهشمة وملقاة في أرض زراعية بقرية التوفيقية، التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتكثف الأجهزة الأمنية في المحافظة بجهود مكثفة لكشف لغز هذا الحادث المأساوي.

وفور الإبلاغ عن الواقعة، تم التحفظ على الجثة تحت إشراف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادثة، مُكلفة الأجهزة الأمنية بالتحري حول ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة تعود للحارس الخاص (مدكور.ال.م)، يبلغ من العمر 56 عامًا، الذي يعمل في ورشة إصلاح السيارات بقرية التوفيقية ويقيم في مركز المنصورة، تم العثور عليه مكبل اليدين والقدمين بواسطة سلسلة حديدية وحبل ومعه بعض المتعلقات الشخصية وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبعد فحص الجثة، تبين وجود إصابات خطيرة في فروة الرأس، مما يشير إلى وجود شبهة جنائية، تم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة.

ووجه اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، لتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أحمد السكران مدير المباحث لكشف غموض هذا الحادث المروع وضبط مرتكبيه.