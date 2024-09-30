ads
الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة حارس خاص مهشمة في أرض زراعية بمحافظة البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عثر الأهالي على جثة حارس خاص مهشمة وملقاة في أرض زراعية بقرية التوفيقية، التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتكثف الأجهزة الأمنية في المحافظة بجهود مكثفة لكشف لغز هذا الحادث المأساوي.

وفور الإبلاغ عن الواقعة، تم التحفظ على الجثة تحت إشراف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادثة، مُكلفة الأجهزة الأمنية بالتحري حول ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة تعود للحارس الخاص (مدكور.ال.م)، يبلغ من العمر 56 عامًا، الذي يعمل في ورشة إصلاح السيارات بقرية التوفيقية ويقيم في مركز المنصورة، تم العثور عليه مكبل اليدين والقدمين بواسطة سلسلة حديدية وحبل ومعه بعض المتعلقات الشخصية وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبعد فحص الجثة، تبين وجود إصابات خطيرة في فروة الرأس، مما يشير إلى وجود شبهة جنائية، تم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة.

ووجه اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، لتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أحمد السكران مدير المباحث لكشف غموض هذا الحادث المروع وضبط مرتكبيه.

البحيرة اللواء محمود هويدي تشكيل فريق بحث أرض زراعية محافظة البحيرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة مكبل اليدين والقدمين مستشفي كوم حمادة