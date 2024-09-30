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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك

ارشيف
ارشيف
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ترأس  الأنبا باسيليوس تراس، مساء الأحد، قداس المناولة الاحتفالية لأبناء وبنات كاتدرائية يسوع الملك كانا في استقباله الآباء، الأب كيرلس مكسيموس والأب يوحنا صموئيل راعيا الكاتدرائية وأسر الأطفال المحتفى بهم وشعب الكاتدرائية المبارك.

ألقى الأنبا باسيليوس العظة بعنوان ( السمع هو بداية خلاص الأنسان )، واختتم  الأنبا باسيليوس القداس الإلهي بالبركة الرسولية لكل شعب الكاتدرائية.
 وعقب القداس الإلهي التقى الأنبا باسيليوس مع أولاد المناولة الاحتفالية المحتفى بهم وأجرى حوارًا أبويًا معهم وأوصاهم ضرورة المواظبة علي الصلاة مشجعا إياهم على حضور القداس بانتظام ووزع عليهم الهدايا التذكارية.
 

وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في أطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة أحوال الكاتدرائية ومشاركة الأطفال وأسرهم فرحتهم بالاحتفال بالمناولة الاحتفالية الأولى لهم.

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