عودة ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

استُئنف ديربي مدريد، الذى يجمع بين فريق الريال، والذى يحل ضيفا على نظيره اتلتيكو، والذى توقف بسبب اعمال الشغب من الجمهور فى أرض الملعب في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وتقدم فريق ريال مدريد، على مضيفه اتلتيكو مدريد، بهدف دون رد، فى المباراة المقامة بينها الآن بـ "ديربى مدريد"، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسبانى لكرة القدم.

احرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب إيدير ميليتاو فى الدقيقة الـ 64 من عمر اللقاء.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ولم ينجح أى فريق فى فرض أسلوب لعبة على الاخر، كما فشلا فى ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل اى اخاف.



وخاض كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال- أنطونيو روديجر- إيدير ميليتاو- فيرلاند ميندي.

وسط الميدان: لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- فيديريكو فالفيردي- جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس- فينيسيوس جونيور.

بينما دخل دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز- مولينا- رينيلدو- لو نورماند.

خط الوسط: كونور جالاجير- رودريجو دي بول- ماركوس يورينتي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان- سورلوث- جوليان ألفاريز.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 17 نقطة، بينما يقع فريق اتلتيكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 15 نقطة.