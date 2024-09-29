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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 2 كيلو حشيش بالمعصرة

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في الحشيش المخدر.

ونجحت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة في ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (1,9 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).  
 

وكانت أمرت النيابة العامة بحلوان، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها لبيان احتوائها علي جوهر المادة المخدرة المدرجة بجداول قانون المخدرات من عدمه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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