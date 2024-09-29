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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارتا الشباب والاتصالات تنفذان مبادرة "قدوة تك" لتمكين المرأة باستخدام التكنولوجيا

بداية
بداية
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نفذت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلةً في الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، فعاليات البرنامج التدريبي أونلاين تحت شعار "قدوة تك" لتمكين المرأة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

يهدف البرنامج إلى التعرف على المسارات الجديدة لصاحبات المشروعات اليدوية والتراثية، وأهمية العمل الحر في عصر التحول الرقمي، والتسويق الرقمي والتجارة الالكترونية.

ومن المقرر أن يتم خلال البرنامج التدريبي المكثف التدريب والتطبيق العملي لصاحبات المشروعات اليدوية والتراثية على استخدام وتصميم حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، سناب شات، واتساب بيزنس، تيك توك).

جدير بالذكر أن التدريب سيتم على مدار 12 محاضرة أونلاين تنتهي بنهاية شهر أكتوبر القادم.

بداية جديدة لبناء الإنسان قدوة تك تكنولوجيا المعلومات وزارة الشباب والرياضة احمد محمدي