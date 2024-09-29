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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد خلال جولته
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تفقد الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، المدينة الجامعية للطالبات، للاطمئنان على الخدمات المقدمة لبناته الطالبات بالمدينة، بحضور محسن حمدي، مدير عام المدن الجامعية بالجامعة.

 

وأطلع رئيس الجامعة على مستوى المطعم الرئيسي بالمدينة الجامعية وعدد من حجرات الاقامة للطالبات، كما التقى بعدد من أبنائه من مختلف الكليات واستمع الى استفساراتهم ومقترحاتهم ووعد بالعمل على تلبيتها تباعا، ووضع كافة امكانيات الجامعة لخدمة أبنائه بالمدن الجامعية.

 وأكد على أن الجامعة لا تدخر جهدا في رفع كفاءة المدن الجامعية وتحسين سبل الاقامة بها لراحة أبنائنا الطلاب، متمنيا لهم عاما جامعيا موفقا، في الوقت الذي أعربت طالبات المدينة الجامعية عن سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة وحرصه على الاستماع إليهم والاجابة على كافة التساؤلات.

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