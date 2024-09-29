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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير إدارة شباب مغاغة يتفقد حمام سباحة نادى مغاغة الرياضي

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تفقد سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة  اليوم الاحد  الموافق 29 سبتمبر 2024 عوامل الأمن والسلامة بحمام سباحة نادى مغاغة الرياضى، وكذلك مدى تطبيق الأكواد الخاصة بحمامات السباحة التي اصدرتها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والانقاذ وبناء على تعليمات وكيل وزارة الشباب والرياضه بالمنيا بتكثيف المتابعات على حمامات السباحه.

 

واطلع “وجيه”  على دفاتر الإنقاذ،  كذلك متابعة الإشراف وعوامل الامن والسلامه بالحمام و توافر أدوات الأمان، من عصا إنقاذ  توزيع المنقذين على حوض السباحة، ومتابعة المنقذين فى اماكنهم مع التاكيد عليهم بعدم ترك الاماكن المخصصة لهم  اثناء العمل  بحمام السباحه والالتزام  بترشيد استهلاك الكهرباء  بالحمام طبقا لتعليمات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا

 

 

 

 

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا