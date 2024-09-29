إعطاء الشكل الرهباني لـ 3 رهبان جدد

قام مساء اليوم الأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصرً بترؤس صلاة عشية.

وبدأت العشية بصلاة مزامير السواعى فى تمام الساعة الخامسة مساء، ثم قام إقلاديوس بإعطاء الشكل الرهبانى لـ 3 أخوة من طالبى الرهبنة بالدير والذين اجتازوا فترة الاختبار المقررة وذلك للاستعداد لإتمام باقي صلوات الرهبنة لهم غدا الإثنين الىساعة 7 صباحا.

وقام بمباركة الملابس الرهبانية الخاصة بهم

وإعطائهم أسمائهم الجديدة

الراهب زكريا الشايب

الراهب باخوميوس الشايب

الراهب هيرمينا الشايب

ثم أكمل ومجمع رهبان الدير تسبحة عشية

ثم صلوات رفع بخور عشية



واختتم الصلوات بإعطاء البركة لجميع الحضور واشترك معه في جميع الصلوات أباء الدير

وجمع غفير من الشعب المترددين على الدير.