سقطت من "الثامن".. لغز مصرع سهيلة نصر طالبة طب الإسكندرية| شاهد التفاصيل

بات مصرع الطالبة سهيلة نصر، طالبة الفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية لغزًا محيرًا بعد سقوطها من الدور الثامن، وتضارب الروايات حول مكان الواقعة وهل هو المدينة الجامعية بالإسكندرية، أم سكن خاص بمنطقة محرم بك.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، سهيلة البالغة من العمر 23 عاما كانت تعيش ضغوطًا دراسية، وكشفت جامعة الإسكندرية أنها لم تكن مقيمة في المدينة الجامعية، وأنها تسكن بسكن خاص بمنطقة محرم بك، وتشير الروايات الأولية، إلى أنها بعد رسوبها في بعض المواد، دخلت في حالة نفسية سيئة.

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