السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم مهرجان SheArts لعام 2024

شاركت السفيرة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى غارغ في الحفل الختامي لمهرجان SheArts لعام 2024 في 29 سبتمبر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وقد ضم الحفل المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية جولي أوديل، التي كانت زيارتها لمصر برعاية السفارة الأمريكية، والمغنية المصرية يسرا الهواري، التي شاركت في Center Stage، وهو برنامج تبادل أمريكي مخصص لأولئك الذين يعملون في مجال الفنون الأدائية.



قالت السفيرة مصطفى غارغ: "كانت السفارة الأمريكية داعمًا فخورًا لمهرجان SheArts منذ عام 2022". وفي حديثها عن أداء أوديل والهواري المشترك، أضافت: "آمل أن ترون في أدائهما ما أراه: قوة الموسيقى في بناء الجسور بين ثقافاتنا".



من خلال التعاون مع مؤسسة Nvak وSheArts، رعت السفارة الأمريكية زيارة لمدة أسبوع لأوديل للتدريس والتعلم والتعاون مع الفنانات المصريات. تضمنت زيارة أوديل عرضين ودورة تدريبية في كتابة الأغاني وورشتي عمل مع فنانات مصريات.



تعتبر زيارة أوديل مثالاً على التزام السفارة الأمريكية بتعزيز التعاون بين الفنانين المصريين والأمريكيين، وتقديم تجارب موسيقية فريدة للجمهور المصري. تأتي هذه المبادرة في أعقاب جولة Beatbox House الناجحة في مصر في أبريل الماضي والالتزام الذي عبر عنه المسؤولون المصريون والأمريكيون بتعزيز الروابط الثقافية بين بلدينا خلال الاجتماع الأخير لمجموعة عمل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر بشأن التعاون الثقافي والتعليمي، الذي عقد في القاهرة في 18 سبتمبر.



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