ads
الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا مرقس يترأس قداس اليوم السادس من تساعية تريزا

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس مساء يوم الأحد، الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس اليوم السادس من تساعية القديسة تريزا، وذلك بكنيستها، بشبرا.

شارك في الصلاة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب كيرلس مقار الكرملي، مسؤول الأنشطة الخدمية بالكنيسة.

شارك أيضًا الأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب بطرس صبره الكرملي، حيث ألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "القديسة تريزا والقربان المقدس".

وفي ختام الذبيحة الإلهية، أهدى المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر هدية تذكارية، إلى الأنبا مرقس، تحتوي على أيقونة القديسة تريزا الطفل يسوع

أقباط أقباط الإرثوذكس