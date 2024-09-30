الأنبا مرقس يترأس قداس اليوم السادس من تساعية تريزا

ترأس مساء يوم الأحد، الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس اليوم السادس من تساعية القديسة تريزا، وذلك بكنيستها، بشبرا.

شارك في الصلاة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب كيرلس مقار الكرملي، مسؤول الأنشطة الخدمية بالكنيسة.

شارك أيضًا الأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب بطرس صبره الكرملي، حيث ألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "القديسة تريزا والقربان المقدس".

وفي ختام الذبيحة الإلهية، أهدى المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر هدية تذكارية، إلى الأنبا مرقس، تحتوي على أيقونة القديسة تريزا الطفل يسوع