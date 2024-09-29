وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يشهدان ندوة مناقشة ديوان "خيالي" لـجمال بخيت

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، لمناقشة وتوقيع ديوان "خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت، والتي أقيمت ضمن فعاليات "معرض نقابة الصحفيين للكتاب"، وشارك فيها، الشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، والدكتور شوكت المصري، أستاذ ورئيس قسم النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، وقدمتها للمناقشة، الإعلامية سهير جودة، وذلك بقاعة محمد حسنين هيكل، بمقر النقابة.

وحرص وزير الثقافة، على تقديم التهنئة للشاعر الكبير جمال بخيت، بمناسبة إصدار ديوانه الجديد "خيالي"، قائلًا: "شكرًا جمال بخيت، لما قدمته للثقافة المصرية والعربية من تفرد إبداعي، حيث اتسمت أعمالك بالجمع بين جماليات اللغة، ودقة ورصانة الكلمات، حتى صارت منحوتة في أعماق نفوس أجيال متعاقبة، فقد شكلت جزءًا حيويًا من عقلنا الجمعي الذي سيظل شاهدًا على قيمتك الأدبية الثقافية الإنسانية الكبيرة، ودور إبداعاتك المتميزة الداعمة لبناء مجتمعٍ مثقفٍ واعٍ".

وتفقد وزير الثقافة، قبيل الندوة أروقة "معرض نقابة الصحفيين للكتاب"،والذي تشارك فيه وزارة الثقافة المصرية-متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب-، بقرابة 500 عنوان من إصداراتها، ومن أبرز الكتب المشاركة: "موسوعة مصر القديمة"، "وصف مصر"، كتب "الأغاني"، إصدارت مكتبة الأسرة، إصدارات متخصصة بمجال الطفل، حيث يقام المعرض بمشاركة 40 ناشرًا مصريًا بإصداراتهم المتنوعة، وبخصومات تصل إلى 50%، المعرض مفتوح للجمهور من غير أعضاء النقابة،حتى السبت 5 أكتوبر المُقبل.

WhatsApp Image 2024-09-29 at 10.35.46 PM

WhatsApp Image 2024-09-29 at 10.35.45 PM (2)

WhatsApp Image 2024-09-29 at 10.35.45 PM (1)