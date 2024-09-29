إصابة 3 أشخاص في حادث دراجة نارية بكفرالشيخ

أصيب 3 أشخاص بأصابات متوسطة نتيجة وقوع حادث دراجة نارية أصطدم بشخص أثناء سيره أمام قرية أبو سكين مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة الحامول ، بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية ، بطريق الحامول أمام قرية أبو سكين ، نتج عنه أصابة 3 أشخاص ، تم نقلهم إلى مستشفى الحامول المركزي بكفرالشيخ، لتلقي العلاج اللازم .

وتبين من التحريات الأمنية ، وبيانات مستشفى الحامول المركزي ، ومديرية الصحة بكفر الشيخ ، أصابة كل من : محمد م ع - 15 سنة ، مصاب بجرح قطعي باليد اليمني ، فايز ح ط - 65 سنة ، مصاب بكسر بالساق اليمني وكدمات متفرقة بالجسم ، عاصم ي ج - 15 سنة ، مصاب بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم ، وجميعهم يتلقون العلاج بمستشفى الحامول المركزي ، وتم أخطار جهات التحقيق.