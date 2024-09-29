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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق شب في أرض فضاء بمنطقة المطرية

الحريق
الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة علي حريق شب في مخلفات بأرض فضاء بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة علي النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.
 

وردت إشارة من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق في أرض فضاء بمنطقة المطرية.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالإشتراك مع رجال الحي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وأمكن السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ارض فضاء الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت قوات الحماية بمنطقة المطرية