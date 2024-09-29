وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة بطولة نيو جيزة بريمير بادل

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة نيو جيزه بريمير بادل ٢٠٢٤، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (٢١-٢٦) أكتوبر على ملاعب نادي نيو جيزة، وتنفذها شركة نيو جيزة بالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل، بمجموع جوائز وتكلفة ٤٥٠ ألف يورو، وبحضور لاعبين ولاعبات من المائة الأوائل على العالم.

حضر وقائع المؤتمر الصحفي كل من السيد / روب ميتشل ممثل الاتحاد الدولي للبادل، أحمد الغتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل، المهندس خالد الشواربي رئيس شركة ونادي نيو جيزة ومدير البطولة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من السادة الإعلاميين.

أكد وزير الشباب والرياضة في كلمته على أهمية هذه البطولة في دعم رياضة البادل في مصر وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي، والتي تُعد أعلي البطولات من حيث المستوي والتي ينظمها الاتحاد الدولي للبادل، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد المصري للبادل واللجنة المنظمة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، والذي يُسهم في تعزيز مكانة مصر رياضياً على الخريطة العالمية.

وأضاف وزير الرياضة أن استضافة مصر لبطولة عالمية من هذا القبيل تؤكد على قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتعكس اهتمام الدولة بتطوير الرياضة وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، مؤكداً علي التعاون مع كافة أطراف الرياضة المصرية من أجل مصلحة والارتقاء بالرياضة المصرية على مختلف المستويات والألعاب.

أشار الدكتور أشرف صبحي الى أن الدولة المصرية تعلق آمالًا كبيرة على هذه البطولة في رفع مستوى اللعبة في مصر، واكتشاف المواهب الشابة، وتشجيع المزيد من الشباب على ممارسة هذه الرياضة، موجهاً الشكر للاتحاد المصري للبادل واللجنة المنظمة على جهودهم المبذولة في التحضير لهذه البطولة، معرباً عن ثقته في نجاحهم في تقديم حدث رياضي عالمي المستوى.

ولفت "صبحي" إلى أن بطولة العالم للبادل تعتبر فرصة كبيرة لتسليط الضوء على الإمكانات الرياضية التي تتمتع بها مصر، وإظهار قدرتنا على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه البطولة في تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وخاصة ملاعب البادل، معرباً عن دعم الاتحاد المصرى للبادل فى خطواته التوسعية وخاصة انتشار اللعبة وكذلك دعم اللعبة من خلال إنشاء مصنع لإنتاج ارضيات ملاعب البادل.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته: "نحن سعداء بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل لتنظيم هذه البطولة، ونأمل أن يكون هذا التعاون بداية لشراكات طويلة الأمد، ونتطلع إلى استقبال لاعبين ولاعبات من جميع أنحاء العالم، ونتمنى لهم إقامة سعيدة في مصر، وأدعو الشباب المصري إلى المشاركة في هذه البطولة، سواء كلاعبين أو كمتطوعين، والاستفادة من هذه الفرصة، مشيراً إلى أن البطولة ستساهم في تنشيط الحركة السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات الرياضية، مؤكداً على الدور الذي تلعبه الرياضة كونها أحد أذرع القوة الناعمة وأحد روافد الاقتصاد.

وقال أحمد الغتوري ، رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل "نود أن نشكر نادي نيوجيزة الرياضي وجميع الأطراف الشركاء التي سعت لتنظيم واستضافة هذا الحدث، والمساهمة في تنفيذ رؤية الاتحاد المصري للبادل في رؤية مصر كأحد أهم محاور البادل، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في العالم كله، مشيراً إلى أن إقامة بطولة بريمير بادل وهو الدورى العالمى للبادل فى مصر شى يدعو للفخر، معرباً عن سعادته بالتأهل لبطولة العالم للبادل سيدات، وكذلك اعتلاء التصنيف العالمى لأبطالها على زغلول وجورج يوسف.

وخلال كلمته، أعرب السيد/ روب ميتشل ممثل الاتحاد الدولي للبادل عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة عن دعمه للبطولة، ودعمه الكامل لرياضة البادل في مصر، وسعيه لنشر اللعبه في كافة أنحاء مصر، معرباً عن سعادته بتواجده فى مصر، وانطلاق النسخة الثانية بمصر، وخاصة أن النسخة السابقة شهدت نجاحاً كبيراً.

ومن جهته، عبر المهندس خالد الشواربي رئيس النادي و مدير البطولة عن جزيل شكره لمعالي وزير الشباب والرياضة لدعمه الغير محدود للبطولة، مشيراً إلى أن إدارة نيو جيزة تسعى جاهدة ً لظهور المباراة الاستعراضية في المتحف المصري بالمظهر اللائق بمصرنا الحبيبه أمام العالم في ظل رعاية معالي الوزير.



وأكد خالد الشواربي أن رؤية نيو جيزة وطموحاتها هي المحافظه على وضع ومكانة مصر المتميزة في خريطة البادل في العالم والاهتمام بقاعدة الناشئين والناشئات في مختلف الرياضات خاصةً كرة الماء والجمباز والسباحه التوقيعيه وبعض الرياضات الاخرى، وتجهيز العناصر المميزة فنياً و بدنياً و عدادها للمنافسة على الإنضمام لقوام الفرق القومية.

ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة العالم للبادل بالمتحف المصري الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل، ويقام على هامش القرعة مباراة استعراضية على هامش اقامة قرعة البطولة لتصبح اول بطولة رياضية يستضيف قرعتها المتحف المصري الجديد.