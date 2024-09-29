"مبارك" يكشف خطة التنمية الشاملة لتطوير جنوب سيناء

كشف اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن إستراتيجية المحافظة تنموية، والرئيس السيسي يتابع باستمرار جهود تطوير سانت كاترين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاستعانة بكل الخبرات والكوادر الموجودة على مستوى الجمهورية، للمشاركة في عملية التنمية.

وأشار اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إلى أنه يتم العمل على تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة في جنوب سيناء، مؤكدا أن هناك بنية تحتية قوية شاملة في المحافظة.

ولفت إلى أن هناك 5 قطاعات تنموية، مؤكدا أن شرم الشيخ هي درة التاج ونحافظ على تنميتها باستمرار واستدامة، وأنه يتم العمل على وجود شرم الشيخ جديدة في دهب وبها مقومات عديدة.

ومازح محافظ جنوب سيناء، الإعلامي أحمد موسى، قائلا: عاوزين حلقتين عشان نتكلم عن التنمية في جنوب سيناء بس تكون حلقات كبيرة من حيث الوقت مثل تلك التي تخصص للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء.

واستطرد اللواء دكتور خالد مبارك، أن مدينة رأس سدر تستوعب نموا سكانيا وسياحل ساحل شرقي، موضحا أن الدولة حريصة على تعمير سيناء بالبشر من الشمال إلى الجنوب.

وأردف أنه يتم إنشاء العديد من المرافق التي تحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث هناك 18 مشروعا في المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع التجلي الأعظم، وتم تنفيذ مشروعات من شأنها أن تزود مستوى الحماية على الطرق.

وأوضح أنه يتم الاستجابة الفورية لأي شكاوى من المواطنين والسماع لها ومناقشتها والعمل على حلها، مؤكدا أن الأولوية في فرص عمل المشروعات المنفذة لأهالي المحافظة.

واستطرد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أنه حصل على 270 منحة دراسية تتنوع كاملة وجزئية من الجامعات المصرية والأجنبية والأهلية لطلاب محافظات جنوب سيناء.

واختتم أن المحافظة تجاوزت أرقام السائحين خلال شهر أغسطس الماضي ما تم تسجيله خلال نفس الشهر من 2023، موضحا أنه متوقع زيادة بنسبة 15 % خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

