إصابة 3 أشقاء من قرية بكفر الشيخ باشتباه تسمم

أصيب 3 أشقاء من أسرة واحدة بكفر الشيخ ، بأشتباه تسمم ، نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنزل الأسرة بأحدي قري مركز قلين محافظة كفر الشيخ.

وكانت غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ ، قد تلقت أشارة من مستشفى قلين النموذجي التخصصي ، بوصول 3 من أسرة واحدة ، بقرية الروضة التابعة لمركز قلين ، مصابين بأشتباه تسمم ، نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن دجاج يشتبه كونه فاسد ، وتبين ظهور أعراض التسمم ، قئ شديد وأسهال تطورت إلى نزلة معوية حادة، تم حجزهم بالمستشفى للعلاج وعمل الإسعافات الطبية اللازمة.

والمصابون هم : سماح أ ز- 21 سنة ، وشقيقها محمد- 12 سنة ، وروضة -5 سنوات ، وتم اخطار الجهات المختصة .