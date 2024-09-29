وفاء عامر: ندعم الشعب اللبناني في كل الأزمات

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها تدعم أهل لبنان في الأزمة الحالية التي تمر بها من عدوان إسرائيلي، قائلة: "عاشت بيروت والنصر للمظلومين.. وبضم صوتي للفنانين بتقديم الدعم للشعب اللبناني.. اشتغلنا فيها وعشنا فيها وحبينا سماها وأرضها وأهلها".

وفاء عامر تدعم الشعب اللبناني في كل الأزمات

وفاء عامر

وأضافت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كل شيء في لبنان يجعلنا نتذكر وتعرفنا التسامح والتمسك بالحياة.. موجهة الشكر للدولة المصرية بأنها في أول الصفوف لدعم لبنان وأي دولة تمر بأزمة أو حرب أو يعاني شعبها.

وتابعت وفاء عامر: "لبنان سيستمر ومر عليه أزمات عديدة وستمر وستنتهي هذه الأزمة، ولو استدعيت للمشاركة في حفل لدعم لبنان سأكون متواجدة في أول الصفوف.. كلنا أيد واحده"، مشددة على أن مصر أرسلت المساعدات للشعب اللبناني.