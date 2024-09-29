محافظ المنوفية: تحرير 31 محضرا تموينىا وإنذارات وإعدام مواد غذائية فاسدة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية بنطاق المحافظة للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اشمون حملة تموينية مكبرة على الأسواق ، للمرور على المطاعم ومحلات الجزارة ومحلات تجار الجملة والتجزئة ومحلات بيع اللحوم المجمدة والدواجن للتأكد من مدى صلاحية السلع المعروضه ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية وذلك بالتنسيق مع مديرية تموين المنوفية و جهاز حماية المستهلك ونائب رئيس المدينه ومدير إدارة تموين اشمون ومدير التفتيش والمجازر بالإدارة البيطرية بأشمون ومسئول قسم الإشغالات وادارة التراخيص وشرطة المرافق ومفتش الأغذية بالإدارة الصحية ومسئول إدارة البيئه بديوان عام المحافظة وهيئة الدواء وعدد كبير من الإدارات المعنية ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط واعدام ٢٥كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدرومنتهية الصلاحية و تحرير ٢٤محضرتموينى متنوع و٧انذارات لعدم استيفاء مستندات الترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اشمون حملة اشغالات مكبرة بالشوارع والميادين لرفع وازالة كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق ،وكذا اخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير حركة مرور السيارات والمواطنين تنفيذا للقانون وتحقيقا للصالح العام وحفاظا على هيبة الدولة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية حفاظاً على حقوق المواطنين.

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