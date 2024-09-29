أول تعليق من رئيسة التلفزيون حول القبض على نائب مدير القناة السابعة

أصدرت نائلة فاروق المشرف على القنوات الإقليمية رئيس قطاع التليفزيون بياناً صحفياً منذ قليل، أكدت خلاله رئيس قطاع التليفزيون والمشرف على القنوات الإقليمية، أنه نظرا لما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي حول قضية متهم فيها نائب مدير عام القناة السابعة بقطاع القنوات الإقليمية، وفور اكتشاف هذا الأمر والقبض على المذكور من قبل الجهات المختصة، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل .

وأضافت رئيس التليفزيون ،أنه لم ولن يكون هناك تستر على أية مخالفات، ولم نتوانى فى مساعدة الجهات المعنية للكشف عن مرتكبي المخالفات، وبالرغم من أن تلك القضية لا تتعلق بالعمل داخل قطاع القنوات الإقليمية إلا أننا بالتأكيد لا نقبل مثل هذه التصرفات على الإطلاق.

وأشارت رئيس التليفزيون ، إلى أن تفاصيل وملابسات تلك القضية تخضع الآن للتحقيقات من قبل الجهات المختصة التى نثق في نزاهتها وعدالتها ، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

وناشدت مواقع التواصل الإجتماعي بعدم نشر معلومات أو تفاصيل قد تكون غير دقيقة حول هذه القضية لحين الانتهاء من التحقيقات.