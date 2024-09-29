أستاذ علاقات دولية: مصر تفضل الحلول السلمية .. وسياساتها الخارجية متوازنة

قال الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تؤكد على الثوابت المصرية التي انتهجها في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية التي أرساها الرئيس السيسي تقوم على مجموعة من الثوابت ومجموعة من الأمور الواضحة.



وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر ذات سياسة خارجية متوازنة تقف بجانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن الدولة المصرية تفضل الحلول السلمية والتفاوض والبحث عن المساحات المشتركة بين الدول والشعوب وحل الخلافات والقضايا عن طريق الدبلوماسية وليس عن طريق لغة السلاح.



وأشار إلى أن السياسة المصرية التي تقوم على التوازن ترفض فكرة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، علاوة على ذلك أصبحت مصر في منطقة الشرق الأوسط منارة للجميع، وقبلة يلجأ إليها عندما يكون هناك خلافات، متابعًا أن مصر من الدول التي تتوسط بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وبين إسرائيل لوقف إطلاق النار على القطاع وجود هدنة.



ولفت إلى أن مصر حذرت من سيناريو الحروب الذي يحدث الآن في الإقليم، كون أن مصر أصدرت بيان في 8 أكتوبر الماضي بأن ما يحدث سيؤدي إلى توسيع الحرب في المنطقة.