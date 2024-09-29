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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم الفيوم تتابع تدريب التحفيز والانضباط المدرسي

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تدريب التحفيز والانضباط المدرسي للأخصايين الاجتماعيين بقاعة التدريب بمدرسة طامية الإعدادية الجديدة، وقاعة التدريب بمدرسة البارودية بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وأشادت وكيل الوزارة، بالتنظيم الجيد للبرنامج التدريبي، وأكدت وكيل الوزارة على أهمية ودور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، ودوره البارز فى انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وتشمل محاور البرنامج التدريبي، ما يلي، أهمية التحفيز التربوى، وآليات تنفيذ لائحة التحفيز التربوي ولائحة الانضباط، وإعداد المخالفات ومستوياتها، والتعرف على أدوار لجنة الحماية بالمدارس والإدارات التعليمية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البرنامج التدريبي، عبدالنبي كمال مصطفى موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية، وفريق العمل بالتربية الاجتماعية بالمديرية والإدارات التعليمية، والاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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