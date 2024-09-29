سوبر جلوب.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي مونديال اليد رغم الخسارة من برشلونة

خسر الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أمام نظيره برشلونة الإسباني، في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

انتهى الشوط الأول بتأخر الأحمر أمام برشلونة بنتيجة 17/10، فيما انتهت المباراة بخسارة الأهلي 31/23.

وبذلك يتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي وصيفًا للمجموعة الثانية خلف برشلونة المتصدر.

ويواجه النادي الأهلي نظيره ماجديبورج الألماني، في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي برشلونة نظيره فيزبريم المجري في الدور ذاته.

وودع الزمالك البطولة من الدور الأول، بعدما فاز على توباتي البرازيلي بنتيجة 30/25، وخسر من فيزبريم المجري بنتيجة 34/27.

وحقق الأهلي الفوز على سيدني الأسترالي، بنتيجة 49/15، فيما اكتسح برشلونة الفريق الأسترالي بنتيجة 53/23.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

إبراهيم المصري- أحمد خيري- عبد الرحمن علي فيصل- أحمد عادل- محسن رمضان- عمر خالد «كاستلو» – محمد لاشين – عمر سامي – سيف هاني- عبد الرحمن حميد – محمد إبراهيم – عبد الرحمن طه – ياسر سيف- محمد مجدي – نبيل شريف – عبد العزيز إيهاب راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.