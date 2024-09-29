محافظ البحيرة توزع أجهزة كهربائية على 10 عرائس

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، اللواء طارق عبد الباعث بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن والدكتور محمود صلاح، أمين عام الحزب بالبحيرة.

وخلال اللقاء، أكدت المحافظ، على أهمية الدور الذى تقوم به كافة الجهات الشريكة بالمجتمع وعلى رأسها الأحزاب السياسية في خدمة المواطنين، مؤكدة على أهمية العمل المشترك وتضافر كافة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وبما يتماشى مع المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"

وأشادت بالدعم المستمر من كافة الجهات الشريكة بالمجتمع المدني وتنظيم القوافل التعليمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة.

ومن جانبهم أعرب قيادات الحزب عن تقديرهم لدور الدكتورة جاكلين عازر في العمل على تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم للنهوض بالمحافظة فى كافه القطاعات.

ووزع اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا للحزب و أمين عام الحزب أجهزة كهربائية على 10 عرائس بقيمة 400 ألف جنيه مقدمة من لدعم العرائس الأولى بالرعاية وهى عبارة عن ( ثلاجات ،غسالات ، بوتجازات ، شاشات ) كما تم توزيع كمية من المفروشات على دار المسنين بالابعادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد الرازق - مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة.