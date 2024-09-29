تفاصيل طرح كراسات شروط لـ 1645 وحدة سكنية جديدة بالمحافظات

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارا من اليوم الأحد في إجراءات طرح كراسات شروط لحجز ١٦٤٥ وحدة سكنية على مستوى 8 مدن جديدة، بمساحات تصل إلى 161م2.

تضمنت عمليات طرح الكراسات لمدة شهر تبدأ من اليوم وحتي 28 من أكتوبر المقبل، بأنظمة سداد ميسرة ومتنوعة للمواطنين بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

وفقا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فإن عمليات الطرح تتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جميع فئات المجتمع المصري وتوفير المسكن اللائق والكريم على اختلاف شرائحهم وقدراتهم .

تتضمن عمليات طرح علي مستوي 8مدن جديدة من بينها ( العاشر من رمضان،أكتوبر، الصالحية الجديدة، العبور، برج العرب الجديدة،ملوي الجديدة، رشيد الجديدة".

تضمن الطرح، توفير 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2 : 105م2)، بجانب 137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2 : 90م2).

ويشمل الطرح لنحو 878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، بخلاف 5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2 : 104م2).

كما سيتم طرح 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2 : 161م2)، بجانب 240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 161م2).

وستطرح الوزارة أيضا 8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2 : 140م2)، و114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

كما يشمل الطرح 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2 : 105م2)، و137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2 : 90م2)، و878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2 : 104م2).

وتطرح الوزارة أيضا 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2 : 161م2)، و240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 161م2)، و8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2 : 140م2)، و114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)

