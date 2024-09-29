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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة اللبنانية: 70 شهيدا وأكثر من 80 جريحا في غارات إسرائيلية مكثفة

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
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ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مناطق في جنوب وشرق لبنان، اليوم الأحد، إلى 70 شهيدا و80 جريحا، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، عبر سلسلة بيانات، باستشهاد 45 شخصا وإصابة 76 في غارات إسرائيلية على قرى بصيدا (جنوب) وبعلبك (شرق).

وأفادت في وقت لاحق بأن حدة القصف الإسرائيلي تصاعدت، ما رفع عدد الضحايا إلى 70 شهيدا و80 جريحا، في حصيلة غير نهائية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنه لأول مرة منذ الثامن من اكتوبر الماضي شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة "جب جنين" بالبقاع الغربي (شرق)؛ ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح 4 آخرين.

كما أفادت باستشهاد عائلة من 17 شخصا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زبود في البقاع الشمالي، فضلا عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وذكرت الوكالة أيضا أن 4 أشخاص استشهدوا في 3 غارات استهدفت مبنى في قرية حلبتا في البقاع (شرق).

وقال مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، عبر بيان، إن "غارات الاحتلال الإسرائيلي على قضاء بعلبك الهرمل (شرق) أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح".

وفي صيدا (جنوب)، استشهد 24 شخصا وأُصيب 29 آخرين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني في منطقة عين الدلب، حسب المركز.

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