النيابة تستعلم عن صحة شخصين أصيبا في انقلاب سيارة بطريق الواحات

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا أثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات بنطاق محافظة الجيزة، وأمرت بالتحفظ على السائق فور تعافيه من إصابته لمعرفة أسباب الحادث، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة

حادث بطريق الواحات



البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق الواحات أسفر عن وقوع مصابين، انتقلت قوة أمنية ومرورية وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى الموقع المشار إليه وتبين من خلال الفحص أنه سير السيارة بنهر الطريق احتلت عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انقلابها، فتسبب ذلك في إصابة شخصين أحدهما في العمود الفقري والآخر اشتباه نزيف في المخ.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع حطام السيارة لتيسير حركة المرور.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.