يد الأهلي تواجه ماجديبورج الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مع ماجدوبرج الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2024"، المقامة في صاله العاصمة الإدارية الجديدة في مصر خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل.

وفي نصف النهائي الثاني يلتقي برشلونة الإسباني مع فيزبريم المجري حامل اللقب .

وتأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2024 المقامة في صاله العاصمة الإدارية الجديدة.

وخسر فريق يد الأهلي كم برشلونة الإسباني بنتيجة 31-23 ولكنه ضمن التواجد في نصف النهائي كأفضل فريق يحتل المركز الثاني في دور المجموعات متفوقا على الخليج السعودي والزمالك.

وكان فريق يد الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 49- 15.