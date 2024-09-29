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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة سيدة مقتولة بمنشأة عبدالله في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، جهودها لكشف ملابسات مقتل سيدة في ظروف غامضة، بعد العثور عليها بمنزل بمنطقة منشاة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة بمنشأة عبدالله، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة سيدة وهناك شبهة جنائية في الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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