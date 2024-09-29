سعدون جابر في "الرياض للكتاب": التطور الأهم في المملكة هو بناء الفرد السعودي

استقبل جمهور معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، المطرب العراقي الكبير سعدون جابر، بعاصفة من التصفيق، وبادلهم جابر التحية وشكر الحضور على التفاعل والترحيب، وذلك في مستهل الندوة الحوارية الطربية التي عقدت بعنوان "دندنة سعدون جابر"، وأدارها الإعلامي بدر رمزي، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة ويستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

وقال جابر في بداية الندوة، إن له علاقة مميزة وطويلة مع الجمهور السعودي منذ أكثر من 40 عامًا، حيث كانت البداية من خلال تجهيزه لأحد الألبومات مع شركة إنتاج سعودية، كانت لها ملحوظة على إحدى الأغاني وطلبت تغييرها بأغنية "عشرين عامًا"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في السعودية لم يتوقعه، مشيرًا إلى أن هذه كانت بداية مصافحة الجمهور السعودي، لتليها العديد من الأغاني الناجحة.

وأطرب سعدون جابر الجمهور بوصلة من أجمل أغانيه التي حققت له جماهيرية واسعة في العالم العربي، حيث كانت البداية بأغنية "ياعين موليتين". كما لبى الطلبات الخاصة للحضور بغناء عدد من روائع أعماله التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وذلك بمصاحبة فرقة مسرحية متكاملة على خشبة المسرح.

وسرد جابر حكاياته مع أبرز الشعراء السعوديين، حيث كانت البداية مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وأغنية "ستل جناحه ثم حام". كما سلط جابر الضوء على علاقته المميزة مع الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وأغنية "أنا معك"، التي لحنها الموسيقار الكبير الدكتور عبدالرب إدريس، وشكلت خير بداية لمسيرة تعاون فني مثمر.

وأوضح سعدون جابر، أنه يسعد كثيرًا بزيارة الرياض، وأنه يشاهد التطور الكبير في مختلف المجالات خلال كل زيارة، مؤكدا أن التطور الأهم هو بناء الفرد السعودي، وذلك هو البناء الأكبر الذي سيعزز مكانة المملكة عربيا وعالميا.

يذكر أن البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024, يستضيف عددا من أهم رواد الفكر والثقافة والفن من داخل المملكة وخارجها، ويتضمن ندوات وورش عمل، وجلسات حوارية وأمسيات شعرية، وعروض فنية ومسرحية، إلى جانب فعاليات وأنشطة مخصصة للأطفال.

بمشاركة 2000 دار نشر .. هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق معرض الرياض الدولي للكتاب 2024

انطلقت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، تحت شعار "الرياض تقرأ" في حرم جامعة الملك سعود، ويستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر، من أكثر من 30 دولة، موزعة على أكثر من 800 جناح، إضافة إلى مشاركة هيئات ومؤسسات ثقافية سعودية وعربية ودولية، حيث يُعد المعرض منصًة رئيسًة للناشرين وللتبادل الفكري والثقافي، وملتقى للأدباء والمفكرين وصنّاع الثقافة والمعرفة وعشاق الكتاب من دخل المملكة وخارجها.

وتحلّ دولة قطر ضيف شرف للمعرض هذا العام، لتقدم لزواره تجربة ثقافية مميزة تعكس منجزاتها الأدبية والفكرية، وموروثها الثقافي الأصيل وتاريخها وفنونها المتنوعة، وذلك من خلال جناح يستعرض مخطوطات وإصدارات وزارة الثقافة القطرية، بمشاركة رموز الثقافة القطرية والمواهب والمبدعين القطريين، ضمن برنامج ثقافي منوع وثري.

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه يوميًا للجمهور على مدار 10 أيام من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل، ما عدا الجمعة من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل، ليأخذهم في رحلة ثقافية ومعرفية مميزة عبر أجنحته العديدة التي تضم أحدث الإصدارات التي تعرضها أهم دور النشر المحلية والعربية والعالمية، وبرنامجه الثقافي الغني الذي يُعد الأكبر والأكثر تنوعًا في العالم العربي، وقاعاته ومنصاته التي تستضيف أبرز الأسماء في عالم الثقافة والفكر والأدب، ما يعزز مكانته في كونه ملتقى ثقافيًا ومعرفيًا رائدًا ومهمًا في المملكة والمنطقة.

