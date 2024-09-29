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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن يناقش مع نظيره الفرنسي سبل تجنب تصعيد الصراع في لبنان

بلينكن
بلينكن
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان-نويل بارو ناقشا خلالها أهمية الجهود الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع في لبنان.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد أن الوزيرين بحثا سبل تعزيز العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الدّاعي إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان ووضع نهاية للحرب بين إسرائيل ولبنان.

كما ناقش الوزيران الجهود المستمرة لحل الصراع في غزة من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الأسرى إلى وطنهم. 

بلينكن وزير الخارجية الامريكي لبنان إسرائيل